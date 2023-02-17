Corenthyn Lavie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corenthyn Lavie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corenthyn Lavie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corenthyn Lavie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corenthyn Lavie 4 Aralık 1996 tarihinde Calais şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Corenthyn Laurent Lavie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corenthyn Lavie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Corenthyn Lavie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Corenthyn Lavie'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Corenthyn Lavie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corenthyn Lavie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Corenthyn Lavie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corenthyn Lavie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında US Roye

20 Temmuz 2016 yılında Saint-Quentin

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

7 Ocak 2019 yılında US Hostert

30 Haziran 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

6 Temmuz 2020 yılında RWDM

6 Eylül 2022 yılında Francs Borains

Corenthyn Lavie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corenthyn Lavie şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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