Corentin Fiore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corentin Fiore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corentin Fiore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corentin Fiore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corentin Fiore 24 Mart 1995 tarihinde Carnières şehrinde doğmuştur. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corentin Fiore Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Corentin Fiore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Corentin Fiore'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Corentin Fiore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corentin Fiore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Corentin Fiore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corentin Fiore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Standard U21

1 Temmuz 2013 yılında Standard Liège

9 Ocak 2018 yılında Palermo

30 Ağu 2018 yılında Imolese

30 Haziran 2019 yılında Palermo

31 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

16 Ocak 2020 yılında Teramo

31 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Ravenna

27 Ağu 2021 yılında La Louvière

Corentin Fiore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corentin Fiore şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Corentin Fiore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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