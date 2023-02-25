Corey Hollman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Hollman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Hollman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Corey Hollman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Corey Hollman 25 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Corey Hollman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 25 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Corey Hollman'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Corey Hollman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Corey Hollman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Mayıs 2022 yılında Sydney FC
Corey Hollman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Corey Hollman şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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