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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, uçuşlara ara verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, uçuşlara ara verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı, uçak seferlerine kapatıldı. Havalimanında faaliyet gösteren 14 uçuş eğitim okulunun faaliyetlerine de geçici süreyle ara verildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verilmiştir. Sadece kargo uçakları gelmektedir" dedi.

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Kaynak: DHA




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