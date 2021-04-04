Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt koronavirüse yakalandı!

Hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını bir belediye başkanına daha bulaştı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt salgına yakalandığını duyurarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.



Twitter hesabından testinin pozitif çıktığını bildiren başkan Sarıkurt, konuya ilişkin açıklamasında “Değerli Çorlulular, Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Sizlerden bir süre ayrı kalacağım. Benimle temasta bulunan siz değerli hemşehrilerime sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak test yaptırmalarını rica ediyorum. Sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verdi.