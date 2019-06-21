Çorlu Belediyesi, Çorlu tren kazasını ölümsüzleştiriyor

Çorlu Belediyesi, 8 Temmuz 2018 tarihini ve Çorlu tren kazasını anıtlaştırarak ölümsüzleştirmeye hazırlanıyor. 8 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle anıtın açılışı gerçekleştirilecek ve elim tren kazasında hayatlarını kaybeden 25 kişinin isimleri ölümsüzleştirilecek.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan trenin, Sarılar Mahallesi sınırlarında devrilmesi sonucu yaşanan elim tren kazasında hayatlarını kaybeden 25 kişinin anısını yaşatmak için çalışma başlatan Çorlu Belediyesi bu çalışmalarda sona geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, elim tren kazasında yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade ettiği açıklamada, yaşamını yitiren 25 vatandaşımızı rahmetle anarken yaralı vatandaşlarımıza bir kez daha şifa diledi.

Evlatlarını, anne ve babalarını, kardeşlerini, eşlerini kaybeden vatandaşlarımızın yaşadıkları acıları kalbinde hissettiğini ifade eden Başkan Sarıkurt, "8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren 25 vatandaşımız için söylenecek hiçbir kelime, hiçbir anlam ifade etmiyor. 8 Temmuz 2018 tarihinde sorumluların görevlerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan elim kazanın acısını halen yüreğimizde yaşıyoruz. Bugün aradan geçen 1 yıl sonunda, kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürüttükleri hukuk mücadelesi ise halen devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın hakkı, hukuku ve adalet için ne gerekiyorsa yapılmalı, gerçek sorumlular mutlaka ortaya çıkarılarak adalete hesap vermelidir. Bu kazayı, ihmal edenleri, eksik bırakılan işleri ve her şeyden önemlisi kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmamamız lazım. Biz Çorlu Belediyesi olarak yaşanan elim kazanın ardından yaşamını yitiren canlarımızın anısını yaşatabilmek ve hatıralarını ölümsüzleştirebilmek için yürüttüğümüz çalışmada sona yaklaştık. Bu kapsamda 8 Temmuz 2018 tarihini ve tren kazasını anıtlaştırarak acı kayıplarımızı ölümsüzleştiriyoruz. Çorlulu heykel sanatçımız Ersin Alyakut tarafından tasarlanan ve 5 metrekare kaide üzerine inşa edilecek olan anıtın yüksekliği 7 metre, üst kısım eni 1 metre, alt kısım eni ise yaklaşık olarak 2 buçuk metre olacak. Sarılar Mahallesi Hatıra Ormanı içinde kazanın yaşandığı alandan görülecek şekilde inşa edilecek olan anıtın alt kaidesinde kadın figürünün önünde tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşımızı simgeleyen 25 çiçek, üst kaidede ise göğe yükselen kuş figürü yer alacak" dedi.

Çevre düzenlemelerinin devam ettiği alanda çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ve kazanın meydana geldiği 8 Temmuz tarihinde açılışının yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA