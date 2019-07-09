Çorlu Belediyesi personeline ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitim programına başlanıldı. Eğitim programının ilkine Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı.

Yasa gereği alınması zorunlu olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitimler Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda başladı. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Personel A.Ş. işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2013 yılında yayınladığı "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında düzenlenen eğitim programında Çorlu Etik OSGB eğitimcilerinden İş Güvenliği Uzmanı Aylin Mutlu, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konularını kapsayan eğitim verdi. Düzenlenen eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: İHA