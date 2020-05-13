Çorlu çocuk sesleri ile şenlendi

Çorlu'da sokağa çıkma yasağı dahilinde dışarı çıkamayan çocuklar, alınan karar doğrultusunda bugün ilk kez dışarı çıktı. 14 yaş altı çocuklar parklarda ve Cumhuriyet Meydanı'nda dilediğince eğlendi.

Türkiye'de korona virüs salgınının görülmeye başladığı andan itibaren pek çok önlem alındı. Önlemlere ek olarak 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Normalleşme süreci dahilinde 14 yaş altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatlerinde dışarı çıkabilmelerine izin verildi. Çocukların parklarda sosyal mesafeye uyarak gönüllerince eğlenebilmesi için Çorlu Belediyesi ekipleri parkları, oyun gruplarını ve bankları dezenfekte etti. Hem çocukların hem de ailelerinin sağlık ve güven içerisinde olabilmesi için çalışan belediye ekipleri, özel solüsyonlarla dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Çorlu'da izin verilen saatler arasında sokaklar ve parklarda çocukların sesleri yankılandı. Ailelerinin eşlik ettiği çocuklar maskelerini takarak dilediğince eğlendi. Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nı kahkahalarıyla çınlatan çocuklar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yanlarına gelmesiyle büyük bir sevinç gösterisi sergilediler. Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum ve zabıta müdürlüğü görevlileriyle birlikte çocuklara balon ve gofret dağıtan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımızın neşesini ve mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

Başkan Sarıkurt ayrıca şunları söyledi: "Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı sebebiyle çocuklarımız bir süredir evlerindeydi. Onları dışarıda görmek hepimizi çok mutlu etti. Bir nebze de olsa çocuklarımızın mutluluğunu paylaşalım dedik ve onlara balonlar dağıttık. Gözlerindeki sevince ve heyecana ortak olduk. Bir gün öncesinden kentimizdeki tüm parkları ve oyun gruplarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynayabilsin, eğlenebilsin diye ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışmalarını gerçekleştirdi. Tehlikenin tamamen ortadan kalktığı, mutlu günlerde vatandaşlarımızla Çorlu sokaklarında bir araya gelebilmeyi umuyoruz."

Kaynak: İHA