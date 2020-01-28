Çorlu halkı depremzedeler için seferber oldu

Çorlu Belediyesi tarafından Elazığ'da yaşanan depremin ardından Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası için Çorlu halkı seferber oldu.

Elazığ'da meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem sonrasında Çorlu Belediyesi tarafından AFAD, Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan deprem yardım kampanyasına Çorlu halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde toplanan yardımların giderek arttığını ve Çorlu halkının depremde zarar gören vatandaşlar için seferber olduğunu söyleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, toplanan yardımların tasnif işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

"Çorlu halkı örnek bir dayanışma sergiledi"

Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Tüm halkımıza geçmiş olsun. Yaşanan depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremin hemen ardından AFAD, Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Kaymakamlığı koordinasyonunda Çorlu Belediyesi olarak başlattığımız yardım çağrımıza vatandaşlarımız hızla karşılık verdi ve kuru gıda, yiyecek, giyecek gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesini hızla belediyemize ulaştırmaya başladı. Yardım malzemelerinin bize ulaşmasıyla birlikte personelimiz yardımları tasnif etmeye başladı. Toplanan tüm yardım malzemeleri sınıflandırıldıktan sonra yeniden kolilere konuldu ve deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. Toplanan yardımların tasnif işlemleri devam ediyor. Çorlu Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yarın ya da en geç öbür gün yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak. Çorlu'muza yakışır bir dayanışma örneği sergilendi. Bu duyarlı ve özverili davranışlarından ötürü Çorlu halkımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yardımlar AFAD aracılığıyla sevk edilecek"

Öte yandan, Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, yardım taleplerinin kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda ürünlerinin kabul edileceği ifade edilerek toplanan yardımların Elazığ ve Malatya'da oluşturulan lojistik depolara Yardım Toplama Komisyonları tarafından sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA