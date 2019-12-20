Çorlu Öğretmenler Ormanı büyüyor

Çorlu Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) iş birliği ile gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde Öğretmenler Ormanı'na fidan dikildi.

Çorlu Öğretmenler Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliği kapsamında bin adet Toros sediri fidanı toprakla buluşurken, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada Çorlu'da temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için çalıştıklarını ifade ederek, "Çorlu'muzu ağaçlandırıyor ve çevremize sahip çıkarak temiz Çorlu, temiz çevre ve temiz nefes için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Çevre Koruma Dergisi, sponsor firmalar ve çevre konusunda her zaman duyarlı bir şekilde hareket ederek şehrimizde en çok atık pil toplayan okul unvanına sahip olan Mükerrem-Ali Kayan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ederim. Günden güne büyüyen Öğretmenler Ormanımız ve ağaçlandırdığımız tüm alanlar ile birlikte Çorlu'muzu daha yeşil bir şehir haline getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Ağaç dikim etkinliğine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe'nin yanı sıra Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile sponsor firmaların temsilcileri ve Mükerrem Ali Kayan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Ağaç dikim etkinliğinin sonunda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe'ye ve destek veren firmalara teşekkür plaketi sunuldu. ÇEVKOR Genel Müdürü Tokuştepe de desteklerinden ötürü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile destekçi firmalara günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: İHA