Çorlu tren kazasında rekor tazminat! 3 yolcuya toplam 1 milyon 471 bin TL ödendi

8 Temmuz 2018 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkıp İstanbul Halkalı'ya gidecek olan 362 yolcu ve 6 personelin yer aldığı yolcu treni, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 328 kişi de yaralandı.

TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde dava açıldı.

2’ŞER YILDAN 15’ER YILA KADAR HAPİS

'Taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıkların 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu taraf olarak bulundu.

TAZMİNAT BEDELİ 1 MİLYON 471 BİN TL

Yaşanılan kazada yaralanan Sinem Topçu'nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi, Zeynep Aydıncı'nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açtıkları maddi ve manevi tazminat davaları sürüyor. TCDD avukatları Ferda Sevim ve Bilal Sayın ile irtibata geçti. Gerçekleşen görüşmede kazada birimleri suçlu bulan TCDD ile uzlaşma sağlandı. Dava için avukatı vasıtasıyla ihtarda bulunan Yeliz Karakaş da TCDD ile anlaşmaya vardı.

Dava sonuçlanmadan yapılan bu uzlaşı ile TCDD; Sinep Topçu, Zeynep Aydıncı ve Yeliz Karakaş'a 1 milyon 471 bin TL değerinde tazminat ödemesinde bulunacak. 3 isim de avukatları eşliğinde tazminat bedellerini alarak davadan vazgeçtiler.

“KAZADAN ÖNCE ÇALLIŞIYORDUM, ŞU AN ÇALIŞAMIYORUM”

Kazada eşi ve çocuğu ile yaralandığını belirten Zeynep Aydıncı hastane sürecinin 8 ay sürdüğünü, bunun 3 ayının yoğun bakım olduğunu söyledi. Kazanın ardından ailecek yıprandıklarını belirten Aydıncı, yürümeye yavaş yavaş başladığını, kazadan önce çalıştığını ancak şu an çalışamadığını ifade etti.

“HALA İLAÇ KULLANIYORUM”

Kendisinin de eşiyle kazada yaralandığını söyleyen Yeliz Karakaş; psikolojik olarak çok etkilendiğini, hala ilaç kullandığını, uzun yola çıktığında ise çok korktuğunu ve titreyerek geldiğini söyledi. Sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Karakaş, sonucun kısa sürede geldiğini belirtti.