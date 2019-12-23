Çorlu TSO personeline diksiyon eğitimi
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimler kapsamında önceki gün temel diksiyon eğitimi gerçekleştirildi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimler kapsamında önceki gün temel diksiyon eğitimi gerçekleştirildi.
Dr. Burcu Yiğit'in sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde, temel diksiyon kavramı, fonetik, artikülasyon, tonlama, vurgu, durak, ses ve nefes teknikleri, sıkça karıştırılan sözcükler ve iş hayatında iletişime yönelik bilgiler verildi.
Kaynak: İHA
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