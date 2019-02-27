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Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ il geneline görevlendirilen 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25'inin Çorlu'da göreve başladığını söyledi.

Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ il geneline görevlendirilen 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25'inin Çorlu'da göreve başladığını söyledi. Kaymakam Sarılı önümüzdeki günlerde 6 yeni bekçinin daha Çorlu sokaklarında görev yapmaya başlayacağını söyledi.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesine katkı sağlamak maksadıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25'i Çorlu'da görev yapmaya başladı.

Mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla Çorlu'da emniyet ve asayiş yönünden daha da güçlendiklerini kaydeden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Bugün itibariyle 25 bekçimiz işbaşı yapacak. Önümüzdeki günlerde 6 bekçinin daha katılımıyla toplamda 31 bekçi ile sokaklarımız daha güvenli olacak" dedi.

Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Kaynak: İHA

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