Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, apartmanın çatı kısmında hasar oluştu.





Kaynak: AA