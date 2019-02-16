Çorlu’da ’Deprem ve Şehir Afetleri’ paneli düzenlendi

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Deprem ve Şehir Afetleri" konulu panel düzenlendi.

Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Deprem ve Şehir Afetleri" paneline Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tekirdağ Büyükşehir Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener ve Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi Evren Özmen Uludağ konuşmacı olarak katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, her şeyi devletten beklemeyip kişisel sorumluluklarımızın farkında olmamız gerektiğini belirtti. Ersoy, çağımızın hastalığı obeziteye şehirlerin de yakalandığının altını çizerek, "Yeni bir küresel yok oluş yaşanır mı? 6. yok oluşa doğru mu gidiyoruz, buna insanoğlu mu sebep oluyor?" sorularının yanıtını paneli dinlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener ise yaptığı sunumda şehirlerin afetlere dirençli bir anlayışla planlanması gerektiğini belirterek Büyükşehir Belediyesinin bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Daha sonra söz alan Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi Evren Özmen Uludağ ise Çorlu Belediyesinin konuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.

Çorlu Kent Konseyi Başkanı İlhan Kurt da konuşmasında üst makamlara seslenerek çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA