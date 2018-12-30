Çorlu'da hırsızlık zanlıları yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye ve Turan mahallerinde otomobil aküsü hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi şüpheli olarak belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliler D.V, B.Y. ve Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.
Kaynak: AA
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