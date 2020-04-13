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Çorlu'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı. Nusratiye Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle biten...

Çorlu'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı.

Nusratiye Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle biten kavgada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında da para cezası kesildi.



Kaynak: AA




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