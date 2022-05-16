Çorlu'da korkutan yangın! Otomobil alev topuna döndü!

Çorlu'da korkutan bir olay meydana geldi, bir otomobil adeta alev topuna döndü. Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.