Çorlu’da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Çorlu Seçim Güvenlik Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında toplandı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Çorlu'da yapılacak çalışmalar ve seçimlerin güvenli bir ortamda tamamlanması için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorlu Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Sarılı dışında kurum müdürleri, birim amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA