Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (3)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı.
ZANLI, YALOVA'DA YAKALANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Zanlı N.B.'nin, soruşturmanın yürütüleceği Tekirdağ'a getirileceği bildirildi.
DHA
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