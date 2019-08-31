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  3. Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (3)

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (3)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı.

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (3)

ZANLI, YALOVA'DA YAKALANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Zanlı N.B.'nin, soruşturmanın yürütüleceği Tekirdağ'a getirileceği bildirildi.

DHA

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