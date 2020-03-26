Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese yaptıkları baskında yaklaşık 16 gram eroin ve 740 lira para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.Y. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.





Kaynak: AA