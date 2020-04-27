İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 31 fişek kokain, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu...

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 31 fişek kokain, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirildi.

Operasyonda D.P. ve G.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT