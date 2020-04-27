Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 31 fişek kokain, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu...
TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 fişek kokain, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirildi.
Operasyonda D.P. ve G.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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