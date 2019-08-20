Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele
TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durdurduğu L.Ç. ve Ş.G'nin üzerinde 27 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durdurduğu L.Ç. ve Ş.G'nin üzerinde 27 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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