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Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durdurduğu L.Ç. ve Ş.G'nin üzerinde 27 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durdurduğu L.Ç. ve Ş.G'nin üzerinde 27 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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