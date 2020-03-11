Çorlu'da ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi başlatıldı.

Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yüzlerce öğrenciye yüzme öğretilecek.

Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törende, iş birliği protokolü, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkerim Kasap tarafından imzalandı.

Törende konuşan Sarıkurt, Çorlu'da her gün bir birinden güzel projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

İlçede refahın ve güzel olan her şeyin artması için ekibiyle çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, şöyle konuştu:

''Kentimizde her geçen gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Hem vatandaşlarımız adına hem de kentimizi geleceğe taşıma anlamında her projemizle gurur duyuyorum. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile hayata geçiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bir kez daha kurumlar arası iş birliğinin ne kadar önemli olduğuna değinmek istiyorum. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın geleceği için kurumlarımızla bir araya geldik ve güzel bir protokole imza attık.''





Kaynak: AA