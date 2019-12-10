Çorlu’daki tren kazasıyla ilgili davada 4. duruşma

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın 4. duruşmasının görülmesine başlandı.

Çorlu Adliyesi'ndeki salon yetersizliği nedeniyle Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda görülen duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler santral mevkiinde toplanarak duruşmanın görüleceği salona doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Davanın dördüncü duruşması öncesinde kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların yakınları ve avukatlar, kazada ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı döviz ve pankartlar taşıyarak duruşmanın görüleceği salon önüne geldi. Burada alınan güvenlik önlemleri arasında üst aramasından geçirilenler salona alındı.

Kaynak: İHA