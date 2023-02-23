Cornel Dinu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Dinu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cornel Dinu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cornel Dinu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cornel Dinu 9 Haziran 1989 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cornel Dinu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cornel Dinu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Cornel Dinu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cornel Dinu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cornel Dinu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cornel Dinu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cornel Dinu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chindia

Cornel Dinu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cornel Dinu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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