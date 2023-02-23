Cornel Ene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Ene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cornel Ene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cornel Ene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cornel Ene 21 Temmuz 1993 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cornel Alexandru Ene şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cornel Ene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cornel Ene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cornel Ene'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cornel Ene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cornel Ene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cornel Ene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cornel Ene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2011 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2012 yılında UTA Arad

30 Haziran 2013 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2013 yılında Olimpia SM

30 Haziran 2014 yılında CFR Cluj

6 Ocak 2017 yılında Pandurii

5 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

3 Ağustos 2018 yılında Kisvárda

23 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

26 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

16 Ocak 2023 yılında FC Hermannstadt

Cornel Ene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cornel Ene şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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