Cornel Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cornel Rapa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cornel Rapa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cornel Rapa 16 Ocak 1990 tarihinde Galaţi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cornel Emilian Râpă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cornel Rapa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Cornel Rapa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cornel Rapa'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cornel Rapa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cornel Rapa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cornel Rapa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cornel Rapa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Otelul Galati

21 Ocak 2013 yılında Steaua Bucarest

30 Ağustos 2016 yılında Pogon Szczecin

31 Temmuz 2018 yılında Cracovia

Cornel Rapa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cornel Rapa şuan Cracovia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Cornel Rapa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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