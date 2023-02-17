Cornelius Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornelius Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cornelius Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cornelius Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cornelius Allen 23 Temmuz 2003 tarihinde Frederiksberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cornelius Allen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cornelius Allen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cornelius Allen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cornelius Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cornelius Allen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cornelius Allen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cornelius Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF Alty

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U19

1 Şubat 2022 yılında Fremad Amager

Cornelius Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cornelius Allen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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