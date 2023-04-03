Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Correia 28 Kasım 2003 tarihinde Gondomar şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Martins Correia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Correia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Correia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Correia'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Famalicão U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Correia şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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