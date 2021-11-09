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Çörtü ne demek, TDK'ya göre Çörtü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çörtü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çörtü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çörtü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çörtü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çörtü ne demek, TDK'ya göre Çörtü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çörtü ne demek? Çörtü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çörtü kelimesi. Peki çörtü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çörtü nedir, çörtü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇÖRTÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çörtü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çörtü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değirmende buğday teknesi oluğu

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