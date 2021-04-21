Çorum Belediyesi tarihi sokak çeşmelerini restore ediyor

Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmalarına yüklenici firma tarafından başlandı. Çorum'un turizmine katkı sağlayacak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Kültür Yolu Projesinin önemli ayağından biri olan tarihi sokak çeşmelerinin sularını yeniden akıtmak için çalışmalarımızı başlattık. 7 tarihi çeşmemizin çatı örtülerini yenileyerek, yüzeylerdeki eksikleri aslına uygun olarak tamamlayacağız. Alt kısımlarındaki taş yüzeyleri kumlama yöntemi ile temizleyip üst yüzey kısımları aslına uygun şekilde sıvamasını yapacağız. Tarihi çeşmelerimizden Temmuz ayı içerisinde sular akmaya başlayacak" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI