Çorum Belediyesinden Afşinli öğrencileri kırtasiye yardımı

Çorum'da okula yeni başlayan 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti hediye eden Çorum Belediyesi, bu yıl kardeş şehir Afşin'i de unutmadı. Depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı ulaştıran Çorum Belediyesi, Afşin halkının gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Çorum Belediyesi kardeş şehir Afşin'e desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile birlikte Afşin Gaziosmanpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti. Başkan Aşgın burada birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerini hediye etti.

Afşin'de 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Başkan Aşgın, "Belediye olarak her yıl Çorum'da birinci sınıfa başlaya 6 bin yavrumuza ilk hediyeleri bizden olsun diye kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Bu yıl Çorum'un yanı sıra kardeş şehrimiz Afşin'de birinci sınıfa başlayan bin 500 öğrencimize kırtasiye yardımı yapmak istedik" dedi.

Depremin ilk gününden itibaren olduğu gibi bundan sonra da Afşin halkını yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın, "Afşin'de okula başlayan evlatlarımız için getirdiğimiz kırtasiye malzemelerini Afşin Belediye Başkanımız ve AK Parti Afşin İlçe Başkanımız ile birlikte Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Yavrularımız, güle güle kullansın. Bundan sonra da hep birlikte el ele gönül gönüle Çorum-Afşin kardeşliğini yaşatmaya devam ettireceğiz" diye konuştu.

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"Çorum ile kardeş olmanın gururunu yaşıyoruz"

Çorum ile kardeş olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Çorum Belediyesine ve Çorum halkına bu duyguları bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Deprem ilk gününden itibaren Çorum Belediyesi'ni yanımızda gördük. Arama kurtarma çalışmaları ve ilçemizin altyapısını yenilemesinde çok büyük katkılarınız oldu. Bizde Çorum'un adını yeni açacağımız bulvarlarda yaşatacağız. En büyük bulvarımıza, Çorum bulvarı adını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)