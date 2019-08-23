Çorum Belediyesi’nden mahalle konseri

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "5 Mahallede 5 Konser" etkinlikleri kapsamında Ulukavak mahallesinde düzenlenen halk konserine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Çorumlu sanatçı Ali Somun ve orkestrası seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Ulukavak Mahalle sakinlerinin güzel dakikalar geçirmesini sağladı.

Konser sonunda konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın doğup büyüdüğü mahalle sakinleriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Çorum'un tüm mahallelerine olduğu gibi Ulukavak Mahallesi'ne de yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Spor Salonu'nun da kısa süre içerisinde açılacağını dile getirdi.

Ulukavak konserinde çok güzel bir birlikteliği sağlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Aşgın "140 gün gibi bir süre oldu göreve başlayalı. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar bütün mahallelerimize dokunuyoruz. Bunların başında da Ulukavak Mahallesi geliyor. Ulukavak nüfusu en kalabalık yüzölçümü en büyük mahallemiz. Ulukavak'ın mahallelerine asfalt döküyoruz, yağmur suyu şebekelerini yeniliyoruz, parklarına ağaçlar dikiyoruz, çiçekler dikiyoruz. Ulukavak güzelleşiyor, Çorum güzelleşiyor. Ulukavak güzelleştikçe, Çorum güzelleştikçe bizlerde çok mutlu oluyoruz. Mahalle Spor Salonu'nu kısa süre içerisinde açacağız. Asıl vazifemizin gönüller yapmak olduğunun farkındayız. Çünkü biz gelmedik dava için, bizim işimiz dostluk için, aşkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Hemşehrilerimizin muhabbetini, sevgisini gördükçe, hemşehrilerimizin gönülden yaptıkları duaları hissettikçe yorulmak nedir bilmiyoruz ve aşk ile çalışmaya devam" diyoruz" dedi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ise konuşmasında mahallesine yapılan yatırımlar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İskilipli Atıf Hoca Parkı içerisinde gerçekleştirilen konseri Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: İHA