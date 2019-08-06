Çorum Damızlık Koç Teke Üretim istasyonu açıldı

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından oluşturulan Damızlık Koç Teke Üretim istasyonu açıldı.

Merkeze bağlı Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu'nda hayvan yetiştiricilerinin damızlık koç ve teke ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor

Proje kapsamında koçlar ve tekeler yıl boyunca bir araya toplanarak özenle bakım ve beslenmesi birlik tarafından yapılıp koç ve teke katım döneminde ihtiyacı olan üye yetiştiricilere sunulacak yetiştiricilerin damızlık ihtiyacı buradan temin edilecek.

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik, ana hedeflerinin 47 milyon civarında olan küçükbaş hayvan sayımsını yapacakları çalışmalarla orta vadede 100 milyona çıkarmak ve bu hedefe ulaşırken de özellikle yerli ırklarımızı ıslah ederek verimlerini yükseltmek olduğunu söyledi.

Çelik, vatandaşların ihtiyacı olan hayvansal proteini küçükbaştan karşılamaları doğal ve sağlıklı beslenme adına büyük önem taşıdığının altını çizdi.

'Buğdayla Koyun Gerisi Oyun" sözünün ülke tarım ve hayvancılığını 4 kelimeyle özetleyen ve ülke gerçeğini anlatan en güzel söylem olduğunu savunan Çelik, "Dolayısıyla ülkemiz coğrafyası, iklimi, mera yapısı ve daha birçok faktör ülkemizin küçükbaş hayvancılığa en uygun üretim dalı olduğunu göstermektedir. Daha da önemlisi Peygamberler mesleği olmasıyla övündüğümüz ve bizlere atalarımızdan kalan bu mirası en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin boynunun borcudur. Bizler Merkez Birliği olarak hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz çok değerli yetiştiricilerimizin, çobanlarımızın emrinde olduk bundan böylede çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de, tarım denildiğinde hayvancılık, zirai faaliyetler, ormancılık gibi alt sektörlerin akla geldiğini belirterek, hem Türkiye'nin hem de Çorum'un tarım memleketi olduğuna işaret e etti. Vali Çiftçi, hayvancılığın ülkenin milli meselesi olduğunun altını çizdi.

Ülkemizde 2018 yılı itibariyle 47 milyon küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, "Bunun 60 milyona çıkması orta vadede 100 milyona çıkması birçok sorunun da beraberinde çözümleneceğini düşünüyorum. En azından et sorununa kalıcı bir çözüm getirecektir. Koyun yetiştiriciliğinde birinci sırada Van, ikinci sırada Konya üçüncü sırada Urfa geliyor. Türkiye geliyor. Keçi yetiştiriciliğinde Mersin, ikinci sırada Antalya, üçüncü sırada Siirt var. Bizim sıralamaya girmemiz için çok çalışmamamız gerekiyor. Son 15 yılda alınan tedbirlerle küçükbaş hayvancılıkta yüzde 44 artış sağlandı. 270 bin kişi küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor buradan geçimini sağlıyor.Birliğimiz ilimizde hayvan sayısının artırılması, ıslahı, geliştirilmesi konusunda faaliyetlerine devam ediyor. Bizde elimizden geldiği kadar destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Açılışa AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA