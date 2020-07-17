Çorum Devlet Hastanesi’nin güçlendirme raporlarının tamamlandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Ziyaret ile ilgili bilgiler veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Koca ile ağırlıklı olarak bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeniden açılması noktasında talimat verdiği Devlet Hastanesi'nin son durumunu görüştüklerini anlattı.

Milletvekili Ceylan, uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren ancak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte kapatılan Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması noktasında yaptıkları girişimin netice verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevlendirdiği uzmanların hastane binasında detaylı bir inceleme yaptıklarını hatırlatan Ceylan, Hastane binasında güçlendirme yapılması yönünde uzmanların hazırladığı raporun tamamlandığını kaydetti.

Rapor üzerinde Bakan Koca ile istişarede bulunduklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, şartnamesi hazırlanan güçlendirme ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tadilatına da en kısa sürede başlanacak olan hastanenin hizmete açılmasıyla Çorum'un çok önemli bir ihtiyacının daha giderilmiş olacağını vurguladı.

Kaynak: İHA