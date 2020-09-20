TFF 2. Lig, bu yıl Misli.com sponsorluğunda futbol sezonuna başladı. Sezon boyunca haftanın önemli maçlarını yayınlayacak olan Misli.com, ligin adına da sponsor oldu. Yeni sezona başlayan 2. Lig'de haftanın önemli maçlarından birisi Çorum FK - Manisa FK arasında oynandı. İki takımda sezona kazanarak girmek istiyordu.

MANİSA 3 GOL ATTI

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Manisa FK'dan Zahit Fındık 9 dakikada gol attı. Ardından Çorum FK'dan Eren Tokat 12. dakikada karşılık vererek gol şansı yakaladı. Dakika 37'de Manisa FK penaltı fırsatı elde ederek Nizamettin Çalışkan ile 2. golü buldu.

Dakika 79'da yine Manisa FK oyuncusu Ümit Kurt gol atarak maçın 3-1 ile sonlanmasını sağladı.