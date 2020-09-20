MHP'li başkandan net mesaj: "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur"20 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında?Tedbirlere riayet etmediler! O ilimizde iki köy karantina altına alındıOksana Piari, yaptığı vücut ile görenleri şaşırtıyor!MasterChef kim elendi? 20 Eylül PazarSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Eylül 2020 PazarEtimesgut Belediyespor 1-0 Bodrumspor | MAÇ SONUCUÇorum FK 1-3 Manisa FK | MAÇ SONUCU2020 - 2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çorum FK 1-3 Manisa FK | MAÇ SONUCU

Çorum FK 1-3 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Sezonun ilk maçlarından birisi, Çorum FK ve Manisa FK arasında oynandı. 3-1 biten maçta, Çorum FK'da Eren Tokat golü bulurken, Manisa FK'da Zahit Fındık, Nizamettin Çalışkan ve Ümit Kurt topları ağlarla buluşturmayı başardı.

Çorum FK 1-3 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig, bu yıl Misli.com sponsorluğunda futbol sezonuna başladı. Sezon boyunca haftanın önemli maçlarını yayınlayacak olan Misli.com, ligin adına da sponsor oldu. Yeni sezona başlayan 2. Lig'de haftanın önemli maçlarından birisi Çorum FK - Manisa FK arasında oynandı. İki takımda sezona kazanarak girmek istiyordu. 

MANİSA 3 GOL ATTI

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Manisa FK'dan Zahit Fındık 9 dakikada gol attı. Ardından Çorum FK'dan Eren Tokat 12. dakikada karşılık vererek gol şansı yakaladı. Dakika 37'de Manisa FK penaltı fırsatı elde ederek Nizamettin Çalışkan ile 2. golü buldu.

Dakika 79'da yine Manisa FK oyuncusu Ümit Kurt gol atarak maçın 3-1 ile sonlanmasını sağladı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT