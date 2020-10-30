Çorum FK - Ankara Demirspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Çorum FK - Ankara Demirspor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde 10 puanı bulunan Ankara Demirspor, 6 maçın sonunda 7. sırada yerini aldı. Çorum FK ise 7 puanıyla 10. sırada bulunuyor. Peki, Çorum FK - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Çorum FK ve Ankara Demirspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Çorum Şehir Stadyumu'nda, hakem, Hasan Avcı'nın yönetiminde geçecek. Hasan Avcı'nın yardımcılıklarını ise Cemalettin Gündoğdular ve Baykal Tuna üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Çorum FK - Ankara Demirspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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