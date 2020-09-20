TFF 2. Lig, bu yıl Misli.com sponsorluğunda futbol sezonuna başlıyor. Sezon boyunca haftanın önemli maçlarını yayınlayacak olan Misli.com, ligin adına da sponsor oldu. Yeni sezona başlayan 2. Lig'de haftanın önemli maçlarından birisi Çorum FK - Manisa FK arasında oynanacak. İki takımda sezona kazanarak girmek istiyor. Peki, Çorum FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇORUM FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2. Lig Beyaz Grupta ilk haftanın önemli maçı, Çorum FK - Manisa FK arasında oynanacak. Karşılaşma, 20 Eylül Pazar (bugün) saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, Çorum'da Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi, Yalçın Taşkınfurat olacak. Yalçın Taşkınfurat'ın yardımcılıklarını ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Sefa Özcan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com arasında yapılan anlaşma ile 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ancak Çorum FK - Manisa FK maçı bu hafta yayınlanacak maçlar arasında bulunmuyor. Haftanın canlı yayınlanacak maçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.