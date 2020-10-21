Çorum FK - Niğde Anadolu maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK - Niğde Anadolu, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde alt sırlarda art arda yer alan iki takımda, yükselişe geçmek istiyor. İki takımında 4 puanı bulunurken 15 ve 16. sıralarda yer alıyorlar. Peki, Çorum FK - Niğde Anadolu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÇORUM FK - NİĞDE ANADOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan Çorum FK - Niğde Anadolu, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hakan Eygü ve Ahmetcan Akkoyun üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Çorum FK - Niğde Anadolu maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları