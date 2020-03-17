Çorum İHH'nın 17. yardım tırı İdlib için yola çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca, İdlib'e 26 ton gıda, kadın ve çocuk malzemesi gönderildi.

İHH Kadın Kolları Başkanlığının, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib için daha önce toplanan yardımların haricinde Kadın Kolları Başkanlığınca yardım kampanyası düzenlendiğini belirtti.

Kampanya kapsamında kadın ve çocuklar için ihtiyaç malzemeleri ile gıda maddeleri toplandığını anlatan Özkabakçı, "Kadın Kollarımızın topladığı yardım malzemelerini İdlib'e gönderiyoruz. Hem kadın kollarımızdan, hem de kampanyaya destek veren hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

İHH olarak Çorum'dan 17'nci yardım tırını uğurladıklarını aktaran Özkabakçı, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA