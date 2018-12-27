Çorum ilçeleriyle birlikte gelişiyor

Çorum Belediyesi, kent merkezinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ilçelere de destek veriyor.

Çorum'u ilçelerle birlikte geliştirmek için gayret sarf ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Şehir merkezimizde yaptığımız çalışmalarımızı ilçelerimize taşıyoruz. Şehrimizle birlikte ilçelerimizi kalkındırmak için Çorum Belediyesi olarak altyapı, park, cami, yol gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İlçelerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda gereken desteği verdiklerini açıklayan Başkan Gül, "Tüm ilçelerimizde imkanlarımız ölçüsünde bayanlar için Kur'an Kursu inşa ettik. İlçelerimizde çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin zamanları en güzel şekilde geçirmeleri için parklar yaptık. Camilerimizin abdesthane ve tuvaletlerini yeniledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA