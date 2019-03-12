Çorum L Tipi Cezaevinde cinayet Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.'nin, aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. ve Ç.Y. tarafından öldürüldüğü tes

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