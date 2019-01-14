Çorum Ticaret Borsası’ndan 800 öğrenciye yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla, Çorum Ticaret Borsası ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve Çorum merkezde bulunan ilköğretim-ortaöğretim okullarında, okul yönetimlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kabanlar okul müdürlerine teslim edildi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) her yıl dar gelirli ailelere gıda, öğrencilere ise çeşitli yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl da olduğu gibi bu yılda ilimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile müşterek olarak hazırlattığımız kaban yardımı çerçevesinde 800 öğrenciye kaban yardımı yapıldı. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizin kabanlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz. Ayrıca öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA