Çorum Vali Mustafa Çiftçi;

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaratılanı yaratandan ötürü sevdiklerini belirterek, "Görevimiz, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmek" dedi.

Kent Konseyi tarafından merkeze bağlı Seyfe köyüne gezi düzenlendi. Geziye katılan Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önce köylülerle kahvaltıda bir araya geldi.Burada vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi ve Aşgın, daha sonra Çorum Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Kırklar Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Seyfe köyünde güzel bir tablo ile karşılaştıklarını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Peygamber efendimizin, "birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır" hadisini hatırlatan Çiftçi, "Bizim birliğimiz beraberliğimiz bu manada çok önemli. Hz. Ali'de buyuruyor ki, "insanlar senin ya dinde kardeşin ya hilkatte kardeşin" diyor. İnsanlar arasında bir fark yok. Biz fark güdemeyiz. İnsanların giyimiyle, kuşamıyla, yaşamıyla herhangi bir ayrıma gitmemiz mümkün değil. Buna inancımızda müsaade etmiyor. Bizim görevimiz tüm insanlara ayrım gözetmeksizin hizmet etmektir. İdaremiz altındaki insanların ihtiyaçlarını yerine getirmek" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar da, birlikte yaşamanın önemine dikkat çekerek, "Amacımız bir orman gibi kardeşçe, bir ağaç gibi özgürce bir arada yaşamayı becerebilmek. Bunu da tarih boyunca yaptık. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmak için buradayız. Misafirperverliğiniz bizleri çok etkiledi. Buraya Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörüsü sinmiş, Kırklar Türbesinin bereketi sinmiş. O sıcaklığı gördük ve bağımız da kopmayacak. En büyük zenginliğimiz kardeşliğimiz, dostluğumuz ve birlik, beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, yolu sevgi, kardeşlik ve barış olan herkese kapılarının, gönüllerinin açık olduğunu söyledi.

Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin "72 millete tek gözle bakmayan halka müderris olsa, hakka asidir" dediğini anlatan Aşgın, kimsenin felsefi düşencesine, giyimine, kuşamına, ibadet şekline karışmaksızın bunları kişisel özgürlükler olarak düşünerek herkese bu özgürlükleri teslim etmek üzere tüm Çorum'un emrinde olduklarının altını çizdi.

Bunlara kimsenin karışmaya hakkı olmadığını dile getiren Aşgın, "Biz ne yapacağız yol mu eksik, onu yapacağız. Gönül mü kırık, kırılan gönülleri kazanacağız. Hepimiz öleceğiz. Amacımız gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Allah'a vereceğimiz hesap dışında hiçbir hesabı düşünmeden gece gündüz çalışmaya emrinize amade olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA