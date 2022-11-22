Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sosyal medyada gündem olması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edenler için Mustafa Çiftçi'nin biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son zamanlarda konuşulan bir kişi olması nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Vali Çiftçi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edenler için Mustafa Çiftçi'nin biyografisi...

ÇORUM VALİSİ KİM?

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'dir. Çiftçi, 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 06.11.2018 tarihinde Çorum Valiliği görevine başlamıştır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MUSTAFA ÇİFTÇİ BİYOGRAFİSİ

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL’den mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Vali Çiftçi, 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çoruma'a atanarak 06.11.2018 tarihinde Çorum Valiliği görevine başladı. Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.

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