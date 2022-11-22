Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

Çorum Valiliği tarafından yerel basın mensuplarına gönderilen e - postada, “Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize" ifadelerine yer verildi.
Vali Mustafa Çiftçi'nin makam fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ise kaldırıldığı görüldü.
ÖNCEKİ FOTOĞRAFTA VARDI
Vali Çiftçi'nin önceki makam fotoğrafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.
VALİ ÇİFTÇİ'DEN FOTOĞRAFLI YANIT
Söz konusu haberler sonrası Vali Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu yerde çekindiği fotoğrafı paylaşan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
"Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyurun…"
Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyrun… pic.twitter.com/Bp35XNou0k— Mustafa ÇİFTÇİ (@ValiMustafaCftc) November 22, 2022
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