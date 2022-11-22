Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makamında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı iddia edilmişti. Vali Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara yanıt verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

Çorum Valiliği tarafından yerel basın mensuplarına gönderilen e - postada, “Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize" ifadelerine yer verildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin makam fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ise kaldırıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

ÖNCEKİ FOTOĞRAFTA VARDI

Vali Çiftçi'nin önceki makam fotoğrafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

VALİ ÇİFTÇİ'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Söz konusu haberler sonrası Vali Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu yerde çekindiği fotoğrafı paylaşan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyurun…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

Çorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisiÇorum Valisi kim? Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçler acıtan bilanço: Terör örgütü PKK, 38 yılda 6 binden fazla sivil vatandaşı şehit etti
İçler acıtan bilanço: Terör örgütü PKK, 38 yılda 6 binden fazla sivil vatandaşı şehit etti
Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! "Biz sadece kuryelik yapmıyoruz"
Kuryelik yapan gencin ateist müşteriyle olan hikayesi tüyler ürpertti! "Biz sadece kuryelik yapmıyoruz"
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü
Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü
Son Haberler
2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatil günleri ne zaman?
2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatil günleri ne zaman?
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Karın şişliği ile hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından öyle bir şey çıkartıldı ki, 110 kilodan 70 kiloya düştü!
Karın şişliği ile hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından öyle bir şey çıkartıldı ki, 110 kilodan 70 kiloya düştü!
SGK'dan kayıt dışı denetlemesi
SGK'dan kayıt dışı denetlemesi
ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler
ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Çok Okunanlar
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Operasyonu hakkında konuştu! Öldürülen terörist sayısı belli oldu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Operasyonu hakkında konuştu! Öldürülen terörist sayısı belli oldu!
Cübbeli Ahmet Hoca hastane odasından ameliyat olduğu haberini verdi! "Elhamdülillah iyi geçti"
Cübbeli Ahmet Hoca hastane odasından ameliyat olduğu haberini verdi! "Elhamdülillah iyi geçti"
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!