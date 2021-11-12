Çorum'da 31 sağlık çalışanı öğle yemeklerinin ardından hastanelik oldular!

Geçtiğimiz gün Bartın'da 417 öğrencinin yedikleri yemekler sebebiyle hastanelik olmasının ardından, bu defa aynı durum Çorum'da yaşandı. Çorum'da Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti yemeğe çıkan sağlık personellerinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine, çalışanlar görevli oldukları hastanede tedavi altına alındı.

31 SAĞLIK ÇALIŞANINA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Hastanede görevli 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Sağlık çalışanlarından 1’i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavisi devam ediyor.

YEMEKLERİN NUMUNELERİ ALINDI

Hastanede çalışanlara sunulan yemeklerin incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor” dedi