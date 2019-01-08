Çorum’da 7 ilçede eğitime ara verildi
Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.
Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, "Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar, Laçin ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
Kaynak: İHA
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