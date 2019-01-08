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Çorum’da 7 ilçede eğitime ara verildi

Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

Çorum’da 7 ilçede eğitime ara verildi

Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, "Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar, Laçin ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

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