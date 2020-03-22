Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildi

ÇORUM'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında kamelya, bank ve oturma gruplarını kaldırdı. Ekipler ayrıca, çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da şerit çekti.

Kentte, koronavirüs nedeniyle belediye ekipleri tarafından alınan önlemler sürerken, evde kalınması yönünde çağrı yapılıyor. Uyarılara rağmen parktaki banklarda oturmaya devam edenler olunca, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank, kamelya ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek depoya kaldırdı. Çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekilerek önlem alındı. Bankların sökülmesi ve bazı parklarda alınan önlemlerle, kentteki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

'LÜTFEN EVLERİNİZDE KALIN'

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kente bulunan parklarda bulunan tüm oturma gruplarının kaldırılmaya başlandığını belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tedbirleri uyguluyoruz. Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz oturma guruplarını onların sağlığı için kaldırıyoruz. Kamelyalarımızın ve çocuk oyun alanlarımızın etrafına şerit çekiyoruz. Tüm bunları vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına yapıyoruz. Lütfen evlerinizde kalın. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep birlikte atlatacağız. Ancak bunun için şu mesajı veriyorum. Evde kal Türkiye evde kal Çorum."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA